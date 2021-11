Saksa meedia: Skandaal! Kuidas on võimalik, et Messi oli Lewandowskist parem?

«Skandaalne valik!» lajatas Saksamaa ajaleht Bild tänases numbris. «Bayerni staar on olnud hoos, löönud väravaid ja kogunud tiitleid. 2020. aastal oli ta ületamatu, kuid koroona tõttu jäi Ballon d’Or välja andmata,» kirjutas Bild. Isegi Messi nõustus, et eelmisel aastal oleks tiitli võitnud Poola koondise kapten Lewandowski.

Bild tõi välja, et ka 2021. aasta on Lewandowski jaoks olnud vinge. Ta lõi Bundesligas 41 väravat ja tüüris Bayerni meistriks. Meistrite liigas on ta üheksa väravaga parim väravakütt (jagab praegu esikohta Ajaxi mängija Sébastien Halleriga). «Ilmselgelt sellest ei piisa,» oli Saksamaa ajaleht ahastuses ning sellele valati veel õli tulle. «Lewadowskit peteti, Messi võitis – seitsmendat korda. Palju õnne!»