GALERII ⟩ Toyota rallimeeskonna Eesti töökoda leidis uue otstarbe

Amservi tegevjuhi Rene Vareki sõnul on hoone Amservi kasutusse rentimine osa ettevõtte kasvustrateegiast ning taristu uuendamisest. «Ettevõttel on plaanis 2022. aasta esimeses pooles teha Reti tee 14 hoones ümberehitus, mille tulemusena kolib Järve esinduse kerevärvitööde tsehh uude asukohta,» rääkis Varek.

Varek lisab, et Reti tee hoone on kaasaegne, keskkonnasäästlik ja sobiv just autoettevõttele, kus lisaks hoonele saab kasutada ka suurt territooriumi, kus autosid. Amservi tegevjuht avaldas lootust, et uus üksus avab uksed juba jaanipäeva eel.

Sillat lisas, et loomulikult on kahju, et maailma autoralli absoluutsesse tippu kuuluv Toyota Gazoo Racing lahkub Eestist, kuid samas on hea meel selle pärast, et teatepulk antakse üle tõsisele tegijale.