Transi peatreeneriks saanud nimekas soomlane lubab pikad pallid minevikku jätta

«Seetõttu on oluline platsil survestada ja palli vallata, aga mõistagi ei unusta ma kaitset. Selge see, et nii kaitses kui ka rünnakul on oluline organiseeritus ja kvaliteet. Tuleb mängida nii positsiooni- kui ka kiirrünnakuid. Kuid mitte mingil juhul ei hakka me mängima pikkade pallide peale. Selline mäng ei meeldi mängijatele ega publikule. Seda võib juhtuda ühes matšis, kuid see ei saa olla terve süsteem,» lisas varasemalt Jakobstadsi Bollklubbi, Jarot, Karagandõ Šahtjori, Jerevani Pjunikut, SJK-d ja Jurmala Spartakit juhendanud Jerjomenko.