Läti 20:0 purustanud Inglismaa koondise peatreener: see pole hea, kui skoor on nii suur

Kui tavaliselt ollakse pärast võidumängu rõõmsad, siis Inglismaa peatreener Sarina Wiegman seda eile aga polnud. «Me tahame konkurentsitihedaid mänge, aga see ei ole seda. Ma ei leia, et see on hea, kui skoor on nii suur,» sõnas ta kohtumise järel.