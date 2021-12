FOTO JA VIDEO ⟩ Kristian Kullamäe koduklubi sai paika uue peatreeneri, meie mehe saatus peaks selguma lähiajal

NBA taustaga horvaat andis kohe mõista, et Kullamäel tema plaanidesse ei kuulu. Olude sunnil pääses ta siiski esimestes Hispaania liiga mängudes platsile. Kui septembri lõpuks aga kogu rivistus kokku sai, langes 22-aastane tagamängija võistkonnast välja.

«Ütlen ausalt, et rääkisime Tabakiga väga vähe. Põhimõtteliselt vestlus puudus. Tema küsis teatud küsimusi, aga teadsin, et ta minuga ei arvesta,» meenutas Kullamäe eelmisel nädalal Eesti koondise kogunemisel hooajaeelset perioodi.

«Mul on endal rohkem küsimusi kui vastuseid. Päris keeruline isegi selgitada. Kuni oktoobri alguseni oli kõik väga võõras. Ma ei saanud ju isegi sõprusmängudes võimalust.»

Aprillis 62. sünnipäeva tähistanud Maldonado alustas tõsisemat treeneritööd juba 1990. aastal. Pika karjääri jooksul on ta juhendanud paljusid Hispaania tippklubisid, nagu näiteks Badalona Joventut, Manresa, Sevilla, Baskonia, Estudiantes ja Gran Canaria.

Igatahes on Maldonado tagasi suures korvpallis. Burgos avaldas sotsiaalmeedias foto ja video, kuidas uue pealiku all eile õhtul esimene treening peeti. Rivis oli ka Kullamäe, kes vaatamata koosseisust pudenemisele on viimastel kuudel kõvasti treeninud, vaeva näinud ja oma võimalust oodanud.