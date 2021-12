TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Pärnu ihub leedulaste vastu revanši

Esimeses omavahelises mängus oktoobri lõpus võttis 3:0 võidu Leedu esiklubi. Liigatabelis on Pärnul kirjas 3 punkti, viiest senipeetud kohtumisest on võidetud üks.

Pärnu peatreener Avo Keel loodab oma meeskonnalt paremat esitust kui viimastes kohtumistes. Esimeses omavahelises mängus said nad lustida, meil oli siis ka Toms Švans puudu. Teiste meeskondade vastu on leedukad servi vatuvõtuga hädas olnud, aga meiega said servi väga hästi kätte, kuigi meil polnud ka kehv serv. Vaatame, kuidas õnnestub uus kohtumine,» sõnas juhendaja.