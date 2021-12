Jürgen Henn Flora seljavõidust: Levadial on jätkuvalt eelis

Flora domineerimisel kulgenud kohtumine otsustati sisuliselt ära standardolukordadega. Ainuüksi esimesest viiest seisva palli situatsioonist suutis Flora lüüa kaks väravat. Kokku tõid nurgalöögid Florale kolm tabamust. Korra sahistati võrku Karl Andre Vallneri eksimusest ja Marko Putincanin sööduveast. Viimasel kahel juhul läks siiski vaja ka vastavalt Rauno Sappineni ja Henrik Ojamaa individuaalset meisterlikkust.

Henni sõnul toitsid standardolukorrad tiitlikaitsjat tõepoolest suurepäraselt. «Kostjal õnnestusid standardid väga hästi, ta pani võib-olla hooaja parimad pallid kasti. Me võib-olla teadsime, mis on need haavatavad kohad, aga et suudad mängu jooksul seda kolm korda teha, pole just tavapärane,» sõnas Henn. Olgu lisatud, et haavatavad kohad olid Levadia jaoks esimeses postis.

Levadial õnnestus teisel poolajal õnnega pooleks – kuigi võimalusi oli Levadial mängu jooksul veelgi – üks värav ka tagasi lüüa, kuid see iluviga võis Florale isegi kasuks tulla. «(Vastaste värav) aitab üldjuhul meeskonda äratada, eriti kui eduseis on suurem. See on üks asi, mida saame sellest mängust kaasa võtta,» ütles Henn.

Peatreeneri sõnul ei tunnetanud ta mängu eel riietusruumis tavapärasemast ärevamat olukorda. Pinge oli õhus, kuid see on Tallinna derbile omane. «Ei midagi enneolematut,» teatas ta.