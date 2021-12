GALERII ⟩ Levadia on õppimisvõimeline, kuid kas sellest Flora lõpuspurdi peatamiseks piisab?

«Oleme näidanud, et suudame kiiresti taastuda. Võib-olla vastu pead löök raputab mehi. Lähme viimasse mängu surema. Teeme kõik selleks, et tulla meistriks,» andis Levadia treener Vladimir Vassiljev lubaduse.

Kui mõelda ülejäänud Flora kahele väravale, siis need sündisid Levadia mängijate enda eksimustest ehk on täiesti välditavad. Mõõga teine tera on aga see, et ilma surveta ei eksi ükski sellisel tasemel mängija. Teisisõnu, Flora sundis Levadia eksima ja üritab seda teha ka pühapäeval.