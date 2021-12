Ogier võib järjekordsest lubadusest kannapöörde teha

Kaheksakordne maailmameister Ogier pole kindlasti liiga vana, et noorte meestega võidu kihutada. Detsembris 38. sünnipäeva tähistav prantslane võiks vabalt 4-5 aastat MM-sarjas kihutada, ent kas tal on ka motivatsiooni.

Ogier on selgelt väsinud ning vajab natuke puhkust. Ta on seda ka ise selgelt välja öelnud. «Vahel pole enam nõnda huvitav minna mõnele MM-etapile ja see ei tohiks nõnda olla. Unistasin WRC-sarjas kihutamisest ja naudin seda endiselt. Minu olukorda jõudes, kus mõtlen oluliselt rohkem negatiivsetele aspektidele, siis on aeg natuke puhata,» selgitas Ogier rallportaalile Dirtfish.