TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Hooaja teist MK-etapivõitu jahtiv Sildaru püüab finaalikohta Big Airi hüpetes

Sildaru on varem karjääri jooksul MK-sarjas Big Airi hüpetes poodiumile kerkinud korra. See juhtus selle aasta alguses Austrias Kreischbergis, kui eestlanna astus kolmandale poodiumiastmele. Toona kuulus võit šveitslannale Giulia Tannole, kes edestas napilt Ledeux'd. Tanno on stardis ka täna USAs.