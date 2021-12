FOTO ⟩ Kolm aastat tagasi Raplas «tsirkust» teinud mängijast räägitakse NBAs MVP-kontekstis

Kas mäletate, et 2018. aastal külastas LaVari kokku pandud JBA-nimeline korvpallipunt Eesti väikelinna? «Ballide kossutsirkus kostitas Rapla publikut korvidesajuga,» kirjutas Postimees kolm aastat tagasi.

Nagu ka Postimehe pealkiri reetis, oligi tegemist pigem tsirkusega. Kuigi LaVar arvas teistisi – ja väljendas seda ka valjuhäälselt –, ei paistnud rinnalt palle korvi tõuganud LaMelol toona eriti üleliia suurt potentsiaali. Tagantjärele võib aeg öelda, et õigus oli isal!

Debüüthooajal ookeani taga viskas 201-sentimeetrine mängujuht 15,7 punkti, jagas 6,7 resultatiivset söötu ja noppis 5,9 lauapalli. Tänavu on kõik näitajad veel mõne protsendi võrra tõusnud. Viimases mängus põrutas LaMelo kaotusmängus Milwaukee Bucksi vastu karjääri rekordit tähistavad 36 silma.

LaVar Ball on enda poegadesse alati uskunud. FOTO: Raul Mee

«Ta on fantastiline mängija. Täielik õnnistus, et ta meie võistkonda kuulub. Tal pole mingisugust hirmu NBA tipp- või meistermeeskondade vastu. Ja ta läheb järjest paremaks. Me näeme praegu vaid jäämäe tippu. Seda poissi ootab ees väga ere tulevik,» polnud Hornetsi peatreener James Borrego kiitusega kitsi.