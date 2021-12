Laskesuusatamise MK-etapil Östersundis on lisaks individuaalvõistlustele kavas ka teatesõidud. Täna toimub meeste 4x7,5 km teatesõit, kus numbri all 19 tuleb starti ka Eesti koondis (koosseis: Rene Zahkna, Kristo Siimer, Kalev Ermits, Raido Ränkel). Kokku on stardirivis 27 koondist. Postimees vahendab kell 16.10 algavat võistlust otseblogis.