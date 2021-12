BLOGI JA GALERII ⟩ Kaks punast kaarti saanud Levadia krooniti otsustavas lahingus Eesti jalgpallimeistriks

Teisel poolajal ei jäänud Levadia kaitsesse istuma. 53. minutil võitles Kirss vasaku nurgalipu juures Michael Lilanderi ja Markkus Seppikuga ning oli edukas. Kui Flora mehed andsid kohtunikule märku, et läks üle otsajoone, ning lidusid Kirsile järele, siis kesktormaja murdis karistusalasse ning lõi palli taas Igoneni selja taha.

See oli Kirsi 17. tabamus sel liigahooajal. Ta oli Levadia kangelane ka kevadises karikafinaalis, kui Levadia võttis just tema tabamusest Flora vastu 1:0 võidu.

Muide, Levadiat ei murdnud ka see, et 71. minutil läks teise kollase kaardiga varajase duši alla keskkaitsja Rasmus Peetson. Kohtuniku otsusega polnud nõus üks Levadia juhendajatest Marko Savic, kes ägestus ning teenis samuti punase kaardi.

Liigatabelit vaadates on edu Levadial, kel on koos 77 punkti Flora 76 vastu. Seega kindlustab Levadiale täna tiitli võit või viik, kaotuse korral jätkab Flora troonil istumist.