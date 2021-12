OTSEBLOGI ⟩ Visketabavusega hädas olev Kalev/Cramo võitis Astana vastu avapoolaja

Kalev/Cramo on VTB Ühisliigat alustanud tänavu kahe võidu ja viie kaotusega. Viimane võit pärineb aga 1. novembrist, mil koduväljakul mängiti üle Venemaa tippklubi Moskva CSKA. Pärast seda on tunnistatud nii Minski Tsmoki kui ka Parma Permi paremust.

Kalev/Cramo ja Astana on VTB Ühisliigas varem kohtunud 18 korda ning Eesti klubi saldo on Kasahstan meeskonna vastu 7:11. Positiivse märgina võib aga lisada, et viimasest kümnest lahingust on just seitse lõppenud Eesti meeskonna võiduga.