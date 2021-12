Hamburg on Saksamaal alustanud liigahooaega igati hästi, sest esimesest üheksast mängust on võidetud kuus. Kehvad pole olnud ka novembris õlga vigastanud, aga viimases Bundesliga voorus platsile naasnud Kotsari esitused, sest tema keskmised näitajad sel hooajal on 12,6 punkti ja 5,7 lauapalli.