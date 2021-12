HÄÄLETA ⟩ Vali Eesti parim nais- ja meesvõrkpallur

Võrkpalliaasta 2021 hakkab lõppema. Seepärast on aeg välja selgitada tänavused parim nais- ja meesvõrkpallur. Eesti treenerid on rahvahääletuse valikusse nimetanud 20 naist ja 20 meest, kes paistsid enim silma kevadel lõppenud klubihooajal ja/või suvistes koondisemängudes. Osale rahvahääletusel ja anna oma hääl mängijale, kes on sel aastal Teie arvates eriliselt hästi hakkama saanud! Hääletamine kestab kuni 20. detsembri südaööni.