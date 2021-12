Mercedese pealik loodab Abu Dhabis õiglast lahingut näha: meil pole vaja avariiga MM-tiitli võitnud sportlast

Kolm etappi enne hooaja lõppu andsid mõlemad sõitjad nõusoleku, et ringrajal käitutakse viisakalt, ent Saudi Araabia GP tõestas vastupidist. Verstappen on valmis võistlust ka katkestama, kui Hamilton samuti turvavalli sõitma peaks. Hollandlane ju võidaks MM-tiitli ka siis, kui Hamilton enam punkte ei teeniks.

«Ma mõistan, et Verstappen heitleb enda esimese MM-tiitli eest. Pean küll sõidu üle vaatama, aga loodetavasti on kõik osapooled pea selgeks mõelnud. Meie sport ei vaja seda, et MM-tiitel selguks mingi suurema avarii tõttu, mis on põhjustatud just tiitlinõudleja poolt,» jätkas Wolff.