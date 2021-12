JÄRELVAADATAV ⟩ Selver tuli Bigbanki vastu trammi alt välja ja võttis raske võidu

Enne kohtumist:

Tartu käis viimati Credit24 Meistriliigas väljakul 27. novembril, mil alistati 3:0 Gargzdai, Selver sai viimases liigamängus samuti 3:0 jagu Leedu esiklubist. Lisaks on mõlemad meeskonnad vahepeal pidanud karikavõistluste mänge, kus Selver sai poolfinaali avamängus kolmapäeval 3:2 jagu TalTechist ning Tartu alistas teises poolfinaalis kahel puhul Pärnu 3:0.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ütles neljapäeva hommikul välja saadetud pressiteates, et detsember on nende jaoks tähtsate mängude kuu. «Vahepealse aja oleme tublisti trenni teinud ja oma kitsaskohtadega tegelenud, aga üldiselt on kõik kontrolli all. Detsembris on meil loodetavasti kolm tähtsat mängu – tänane (neljapäevane - toim.) karikamäng Pärnu vastu, pühapäevane kohtumine Selveriga võib juba otsustada teatud seise Credit24 Meistriliigas ja loodetavasti saame 22. detsembril samuti platsile tulla, selleks ajaks ajastame tippvormi,» viitab Rikberg võimalikule karikafinaalile.

«Selver oli eile (kolmapäeval - toim.) TalTechi vastu hea, aga ka ebastabiilne. Vahepeal oli blokk hea, läbi mängu oli nende serv hea, aga oli ka ebakõlasid. Selveril on karikas korralik eelis, ei saa välistada, et meie ja Selveri pühapäevane mäng on karikafinaali peaproov.»

Selveri peatreener Andres Toobal tõdeb, et vigastustemure tõttu on tal omajagu nuputamist, millises koosseisus mängida. «Hetkel läheb suurem fookus järgmisel kolmapäeval toimuva karikamängu peale, pühapäevase kohtumise osas on mul ikka kalkuleerimist, keda ja kuidas kasutada. Riske ma Tartu vastu ei võta, katsun leida õige koosseisu, lõhkuma ei hakka kedagi. Aga eks see on hea koht, kus saab favoriidi vastu pingevabalt mängida ja ehk keegi pingilt tulles ka üllatab,» ütles Toobal, lisades, et karika poolfinaalis saadud võit annab kindlasti enesekindlust.