Miks tuhanded Venemaa jalgpallifännid staadionilt minema kõnnivad?

Protestide põhjuseks on Venemaa vastuoluline plaan võtta kasutusele fännide identifitseerimise süsteem. Sama lahendust kasutati ka 2018. aasta jalgpalli MM-finaalturniiril ning tänavu Peterburis peetud EM-finaalturniiride mängudel. Põhimõtteliselt tähendab Fan ID süsteem seda, et pilet on seotud pealtvaataja isikuga.

Süsteemi pooldajad räägivad, et Fan ID mõjuks positiivselt ürituste turvalisusele. Teiselt poolt kõlab vastu argument, et Venemaal on niigi tehtud jõulisi edusamme jalgpallimängude turvalisuse osas. Lisaks oleks mängudele pääsemine fännidele raskem ning publikunumbrid kannataksid. Ent ilmselt kõige rohkem häirib vutifänne see, et võimuorganid saaksid inimeste kohta senisest veelgi rohkem andmeid.