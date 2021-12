Aasta jalgpalluri auhinna ehk Ballon d’Ori võitis sel aastal Lionel Messi, kuid paljude arvates jäi ründaja Robert Lewandowski sellest ebaõiglaselt ilma. Auhinda vastu võttes ütles Messi, et eelmisel aastal võinuks Ballon d’Or kuuluda just Lewandowskile. Müncheni Bayerni ja Poola koondise täht avaldas nüüd lootust, et see lause polnud paljas sõnakõlks.