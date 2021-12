OTSEBLOGI ⟩ Atletico jäi Portugalis liidrita, Liverpool hoiab Itaalias viigiseisu

Täna alustatakse jalgpalli Meistrite liigas alagrupiturniiri viimase vooru kohtumistega. Kui kolmes alagrupis on edasipääsejad juba kindlad, siis B-grupis heitlevad kolm meeskonda viimase pileti eest kaheksandikfinaali. Kokku on täna kaheksa kohtumist, millest esimesed algavad kell 19.45 ning Postimehe vahendusel on kõike võimalik jälgida otseblogis.