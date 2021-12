F1-maailmas miljonäriks saanud Valtteri Bottas selgitas, miks ta ei soovi kodumaal elada: see on hullumeelne

Bottas kinnitas omanimelises heliraamatus, et tal pole vaja pärast karjääri enam raha pärast muretseda. See pole aga soomlase sõnul kõige olulisem faktor elus.

«Väga keeruline on öelda, kui palju ma reaalselt olen F1-s teeninud. Seda seetõttu, et olen palju investeerimisega tegelenud. Pärast karjääri saan rahulikult enda hobidega tegeleda ja elu nautida,» lausus Bottas.

«Hoopis olulisem rahast on tervis. Samuti on minu jaoks oluline, et saan tegeleda asjadega, mille vastu kirge tunnen. Mõistagi pole kõikidel võimalus tegeleda tegevustega, millest lapsena unistati, aga olen üks neist vähestest.»

Samas ei ela Bottas sarnaselt mitmele Soome kõrgepalgalise sportlasele kodumaal. Seda ennekõike asjaolu tõttu, et sealne maksusüsteem ei soodusta liiga kõrge palga omamist. «Olen arvutanud, et Soomes elades maksaksin maksimaalselt erinevaid makse. See jätaks minu kogu palgast mulle kätte 20 protsenti või vähemgi. See on lihtsalt hullumeelne, kui nii mõelda,» tõdes Bottas, kes elab praegu Monacos, ent soovib karjääri lõppedes ilmselt ikkagi kodumaale naasta.