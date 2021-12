OTSEBLOGI ⟩ Meistrite liiga: Barcelona vajab edasipääsuks imet

Standings provided by SofaScore LiveScore

E-alagrupis on kõik viis mängu võitnud Müncheni Bayern kindlustanud esikoha. Viimases voorus võõrustatakse Barcelonat, kes võitleb teise positsiooni eest.

Katalaanidel on kõik endi kätes: võit viib nad kindlasti kaheksandikfinaali. Viigi ja kaotuse korral oleneb nende saatus Lissaboni Benficast, kes samal ajal võõrustab tabeli punast laternat Kiievi Dünamot. Kui Hispaania ja Portugali klubi lõpetavad võrdsete punktidega, saab omavaheliste mängude võrdluses eelise neist viimane.

F-alagrupis on olukord lihtne. Manchester United läheb edasi võitjana, Itaalias selgitavad kohalik Atalanta ja Villarreal teise õnneliku. Neist esimesel on punktine puhver ehk piisaks ka viigist. Teoreetiliselt võib neljandalt kohalt kolmandaks tõusta Old Traffordit külastav Berni Young Boys.