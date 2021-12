Adamo andis enda tuleviku kohta vihje: see saab olema isegi suurem väljakutse kui praegune

Vaadates tagasi oma kuuele Hyundaiga veedetud aastale, tunnistas Adamo, et tal on Lõuna-Korea autotootja juurest väga raske lahkuda. «Ma ei suuda oma pisaraid tagasi hoida, kui mõtlen Hyundai meeskonnas olevatele inimestele. Suur aitäh teile kõigile, kes olete minuga neid toredaid hetki jaganud,» lausus Adamo, keda on kuluaarides seostatud Ferrari vormel 1 meeskonnaga.

Itaallase lahkumisuudise peale võttis ühismeedias sõna ka 2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak, kes jõudis Adamoga koostööd teha ühe aasta. «Andrea on suure südamega mees... Ta andis Hyundai Motorsporti nimel kõik, aga hoolitses meie eest nagu oma laste eest. Ta pani kokku hämmastava tiimi ja nüüd on meie ülesandeks järgmisel hooajal karikas koju tagasi tuua! Olen tänulik, et mul on nii hea sõber,» kirjutas saarlane ühismeediasse.