Ogier testipäeva edasi lükanud Evansi avarii osutus tegelikult positiivseks

Nimelt andis see meeskondadele, WRC-isadele ning FIA juhtfiguuridele kinnitust, et nende töö hürbiidajamite osas on vilja kandnud ning need on tehtud piisavalt turvaliselt. Teoorias peaksid uute neljarattaliste akud, inverterid ja muud hübriidsüsteemid, mis kõik paigutatud süsinikkiust koprustesse, taluma kuni 70G suurust kokkupõrget.

Laboritingimustes on seda ka testitud, kuid praktikas võivad asjalood alati teistsuguseks kujuneda, mistõttu hoiavad ralliinimesed iga hübriidauto väljasõidu korral sisimas veidi hinge kinni. Nii Thierry Neuville'i kui ka Evansi hiljutised avariid on aga tõestanud, et masinate jõuallikad peavad põrutustele vastu.

Ka tiimipealikule Jari-Matti Latvalale valmistas rõõmu, et masina hübriidajam ei saanud Evansi õnnetuses kahjustada. «See oli väga hea uudis. See oli esimene õnnetus [uue Rally1 autoga], seega saab seda lugeda positiivseks. Oleme selle üle õnnelikud, kuna see tähendab, et kõik turvameetmed töötavad,» lausus ta DirtFishile.

Kuigi hübriidajam jäi masinal terveks, ei õnnestunud Toyota mehaanikutel siiski ööga Evansi poolt retsitud neljarattalist töökorda putitada. Miks nii? «Auto šasii oli korras, kuid meil olid puudu mõned teised jupid,» avas Latvala tausta.

«Tegemist on uue autoga ja me pole suutnud veel kõikidele paneelidele ja juppidele varuosasid toota. Seetõttu tuli meil masin tagasi Soome tehasesse tuua ning vajalikud osad siin uuesti külge panna,» jätkas tiimipealik ning avaldas kahetsust, et sellest tulenevalt lükkus edasi Sebastien Ogier esmatutvus uue neljarattalisega.