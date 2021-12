Hooaja algus sisendab Ilvesesse optimismi: olümpiale mõeldes on hea märk, et seda väga head päeva pole mul veel olnud

«Otepää MK-etapp on kindlasti selline võistlus, kus tahan endast parima anda ja hästi esineda,» sõnab Eesti esikahevõistleja Kristjan Ilves ning loodab, et 10.–12. detsembril nii talle kui tema nooremale vennale Andreasele kaasa elama palju talispordisõpru.

Kui palju Ilves jõuab võisteldes tuge hoomata? «Hüppe eel ja ajal kuulen seda erinevalt. Üsna palju oleneb väikestest detailidest ja enda fookusest, aga vahel on seda kisa rohkem kuulda, vahepeal vähem. Ent publiku toetamine annab eriti suusarajal väikese käigu juurde. Esimestel ringidel, kui tempo on all, siis kuuled rohkem, vahel kaob isegi kõrvakuulmine,» naerab Ilves.

Norras treeniv kahevõistleja möönab, et kuigi ta ise väga suurt koduväljakueelist ei tunneta, on tema treeningpartnerid Otepää kohta maad uurinud.

«Paljud on Otepääl kas noortevõistlustel või isegi MK-etapil võistelnud ning neile on see tuttav. Pigem ikka need poisid, kes ei ole Otepääl veel hüpanud, uurivad, mis mäega tegu on ning kuidas suusarajaks valmistuda. Kokkuvõttes suusahüpetes ei mängi koduväljakueelis suurt rolli, sest võivad olla mäed, mis sobivad natuke paremini kui teised. Fakt on aga see, kes hüppab 50. kohale, ei ole teisel mäel esikümne konkurentsis,» hindab Ilves.

Ilvese enda hooaeg on alanud üldjoontes hästi – MK-sarjas hoiab ta Ruka ja Lillehammeri võistluse järel 13. kohta, olles jõudnud kahel etapil ka esikaheksasse. Tõsi, mõlemal MK-etapil olid ka viperused: Ruka eelvõistlusel sai ta kombinesooni tõttu disklahvi, Lillehammeri eelvõistlusel oleks ta tõrkunud varustuse tõttu peaaegu kukkunud.

«Rukal võeti mingid mehed ette, keda oli vaja natuke hoiatada, aga usun, et seda enam ei juhtu. Lillehammeris oli üllatus, et klambri tagaosaga oli probleeme. Sellised asjad mõjuvad enesekindlusele raskelt, aga kui suudad ruttu selle ära unustada ja millegi positiivse kaasa võtta, saab sellest üle. Ma ise ei tunneta, et ma oleksin supervormis, aga järelikult oleme novembri alguses seda vormikõverat timminud nii, et kõik näitajad peavad ja see töötab. Samuti mul ei ole veel seda väga head päeva veel olnud, mis on ka olümpiale mõeldes väga hea märk,» räägib Ilves.

Mõlemal MK-etapil on kahevõistlejad võidelnud ka krõbedate külmakraadidega. Otepää tundub ilmataat olevat veidike heldem, sest võistluspäeval ennustatakse temperatuure nulliringis. Siiski on Ilvesel juba külmaga võitlemiseks oma nipid.

«Soojendusel peab suutma ennast higiseks ajada, sest muidu ei saa keha piisavalt painduma. Kui keha kuumaks ei saa, on väga väike tõenäosus, et suudan väga head hüpet teha. Praegu on juba mitu nädalat olnud hästi külm, siis üritadki välja mõelda erinevaid viise – paned rohkem riideid selga, üritad hoida viimase hetkeni enne starti soojendusriideid peal, et mitte lõdisema minna. Aga mis seal ikka, ilma vastu ju ei saa. Tuleb lihtsalt harjuda ja kohaneda.»

Enne 4. veebruaril algavaid olümpiamänge külastab Ilves Eestit veel ühe korra – jõuludel. «Ootan väga jõule, et perega olla, head toitu süüa ning korraks aeg maha võtta,» ütles ta.

Otepää MK-etapp toimub 10. kuni 12. detsembrini ning pileteid saab soetada Piletitasku müügikeskkonnast. Reedesed eelvõistlused on pealtvaatajatele tasuta, eelnevalt tuleb see Piletitaskust alla laadida. Ühepäevapilet, mis tagab sissepääsu kas laupäeval või pühapäeval, maksab 20 €, kahepäevapilet 30 €. Alla 12-aastased spordisõbrad pääsevad üritusele tasuta, kuid nemadki peavad Piletitaskust alla laadima nullpileti.

Kes kohapeale minna ei saa, see saab võistlustele kaasa elada Postimehe ja Duo 5 telekanali vahendusel.