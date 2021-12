Tänak heast sõbrast Adamost: ta tegi suurepärast tööd ka siis, kui talle lendas palju s***a kaela

«Andrea on suure südamega mees... Ta andis Hyundai Motorsporti nimel kõik, aga hoolitses meie eest nagu oma laste. Ta pani kokku hämmastava tiimi ja nüüd on meie ülesandeks järgmisel hooajal karikas koju tagasi tuua! Olen tänulik, et mul on nii hea sõber,» kirjutas saarlane Instagramis avaldatud postituse juurde.

Nüüd istus Tänak põgusalt maha ka ralliportaali DirtFish ajakirjaniku David Evansiga, et Adamo tehtud tööle tagasi vaadata. «Ta tegi oma tööd alati muljetavaldavalt,» sõnas ralliäss esimese hooga nüüdseks siis juba endisest šefist rääkides.

«Selle tööga kaasneb palju stressi ning erinevaid olukordi, kuid sina polnud sellest kunagi teadlik. Ta võttis kogu pinge enda kanda ning suutis avalikkusele näidata, et kõik on kontrolli all. Ta tegi suurepärast tööd ka siis, kui talle lendas palju s***a kaela,» jätkas Tänak.

«Andrea Adamol on väga selge iseloom, kohati isegi rohkem kui tavalisel itaallasel. Ta tõi alati endaga kaasa palju emotsioone ja jään teda igatsema. Äkki nüüd tekkib tal Jennifer [Anistoniga] viimaks võimalus. Andrea rääkis temast alati ning äkki märkas [Aniston] seda televiisorist ning seda, kui palju emotsiooni Andreas on,» lisas Tänak veidi lõbusamal toonil.

Ott Tänak ja Andrea Adamo (seljaga). FOTO: Jarek Jõepera/Rally Estonia

Praegu täidab Adamost tühjaks jäänud positsiooni ajutiselt Hyundai Motorsporti president Scott Noh, kuid Lõuna-Korea autotootja ridades käib juba kibekiire töö itaallasele sobiva mantlipärija leidmiseks. See töö ei saa aga olema kerge, sest Tänaku sõnul jättis Adamo endast maha suured kingad.

«Ta töötas väga kõvasti ning andis endast tiimi nimel kõik. Ma ei unusta iial, mida ta mulle Monza ralli eel ütles. Ta sai aru, kui väga mul on vaja perega koos olla ja kui oluline oli mul hooaja viimane etapp vahele jätta. Ta lubas mul seda ka teha – ma pole kindel, kui paljud inimesed oleks samamoodi käitunud,» jätkas saarlane.