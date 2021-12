Rootsi ralli korraldajad häirekella veel ei löö

«Meil on probleeme rajaga. Meil ei ole veel kõikideks katseteks lubasid. Seda ei põhjusta ainult põhjapõtrade kasvatajad, aga me tegeleme uute inimestega, kes erinvates kohtades teid omavad,» selgitas olukorda Rootsi ralli korraldaja Glenn Olsson.

Nimelt kolis võistlus Värmländist pea 800 kilomeetrit põhja poole Umeåsse, et minimaliseerida lumepuuduse riski. Seetõttu on vaja sealsete maaomanikega asjad läbi rääkida.

«Meil on igal pool uusi tutvusi. Saame tee korda aetud ja peame võib-olla mõned muudatused tegema, aga seda koos FIA ja WRC Promoteriga. Hetkel tegeleme logistiliste probleemidega, teeme koostööd kohalike omavalitsustega. Teame, et aega on vähe, aga oleme kindlad, et saame kõik korda aetud,» kinnitas Olsson.