Kuigi Steiermargi liidumaal lõppevad järgmisel neljapäeval paljud koroonapiirangud, siis otsustasid MK-etapi korraldajad, et nemad siiski pealtvaatajaid võistluspaika ei luba. Põhjuseks jätkuvalt kõrgel olevad koroonanäitajad ning pealtvaatajatega kaasnevate riskide vähendamine. Austria on üks kahevõistluse tugipunktidest ning publiku huvi on seal suurem, kui paljudes teistes võistluspaikades.