PM VIDEO ⟩ Ilves võimalikust heast kohast: nüüd peab õnnejumal sinu poolt olema

Nimelt õnnestus 25-aastasel Ilvesel 10 km rajal ilusasti lõpuni pundis püsida ning ta ületas finišijoone 16ndana, kaotades võidumees Jarl Magnus Riiberile 9,1 sekundit. Hüppemäele ümber arvutatuna tähendab see alla kahemeetrist kaotust, mida on eelkõige hea hüppajana tuntud elvalasel võimalik tagasi teha küll.

«Selline formaat [et suusasõit enne, hüppevõistlus pärast] on vahede mõttes kindlasti hea. Kahtlen, et tavavõistlusel oleksin ainult 9 sekundit kaotanud. Loodan nüüd hästi esineda ka hüppemäel, kõik võimalused on olemas,» sõnas Ilves pärast suusasõitu, mis kohati oli paras kannatamine.

«Esimesed kaks ringi ainult maadlesid, et rajal kohta leida. Mitu korda läksid asjad sõlme, meeletu ikka sellise massiga [rajale] minna. Kolmandast ringist sai alles sõitma hakata,» jätkas kohati rajal isegi seisma jäänud Ilves. «Oligi, et kiirendad, jääd seisma, üritad mööda saada. Ma ei tea, mismoodi mul kepid katki ei läinud, sest nende peal trambiti ikka lugematu arv kordi, kuid õnneks jäid terveks.»

Nõnda väikese kaotusega ladus Ilves aluse ka potentsiaaliselt poodiumikohaks, kuid muutlikes tuuleoludes pole siiski midagi kindel. «Üheksa sekundit kaotust on kokkuvõttes ikkagi hästi. See koht võinuks olla 3. või 20., ega see suurt rolli praegu ei mängi, nüüd on vaja hüppemäel kõik ära teha. Samas, eks sealgi peab õnnejumal sinu poolt olema, kuna olud võivad olla muutlikud,» resümeeris Ilves.

Kristjan Ilves pärast 10 km ühisstardi finišit. FOTO: Tairo Lutter

Hüppemäel võib nii mõnigi araks lüüa

Korra varem on Ilves ühisstardiga formaati sõitnud, kuid tol korral läks võistlus totaalselt aia taha. 2018. aastal Lillehammeri MK-etapil ei õnnestunud tal suusasõidus 50 parema sekka mahtuda ning seega ei pääsenud ta ka hüppevõistlusele.

Kodusel MK-etapil läks aga hoopis paremini, sest 9,1-sekundiline kaotus liider Riiberile tähendab hüppemäele ümber teisendades umbes 1,5-meetrilist kaotust. «See vahe on mikroskoopiline. Muidugi on seal ees häid hüppajaid, kes on idee poolest minust paremad. Kuid on ka neid, kellest mina olen parem. Lähtekoht on mul päris hea,» ei varjanud ta.

Hüppemäel võiks Ilvesel olla koduväljakueelis. Seda enam, et reedel jäeti ära nii treeningud kui ka proovivõistlus. Nii mõnigi mees saab Tehvandi hüppemäest esmase kogemuse alles kell 14.45 algaval treeningul. Kell 16 läheb juba võistluseks, kui ilmataat muidugi lubab.