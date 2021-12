Eestlannadest on tänavu kõige paremas hoos olnud Tuuli Tomingas. FOTO: JOE KLAMAR/AFP/Scanpix

Laskesuusatamise MK-sari jätkub sel nädalal Austrias Hochfilzenis ning täna pärastlõunal on kavas naiste 4x6 km teatesõit. Eesti koondis on stardis numbri all 12, koosseisus Regina Oja, Tuuli Tomingas, Susan Külm ja Johanna Talihärm. Postimees vahendab kell 15.15 algavat võistlust tekstipõhises otseblogis.