PM VIDEO ⟩ Kristjan Ilvese isa Andrus: šansid on head ja kõik on võimalik

Nimelt lõpetas Ilves 10 km suusasõidu 16ndana, kaotades võidumees Jarl Magnus Riiberile 9,1 sekundiga. Hüppemäele ümber arvutatuna teeb see aga veidi alla kahe meetri.

«Emotsioon on väga hea. Vahed jäid väga väikesed ja see loob vägagi head šansid hüppemäel korralik koht saada. Arvan, et kõik on võimalik,» kiikas Kristjan Ilvese isa Andrus optimistlikul (loodetavasti) kell 16 algava hüppevõistluse poole.

Ühtlasi leidis kahevõistluse treener, et sellist formaati, kus kõigepealt toimub ühisstardist suusasõit ning seejärel hüppevõistlus, võiks enamgi kasutada. «Seda võiks enamgi kasutada. Ka Andreas [Ilves] tegi korraliku suusasõidu ja kaotus polnudki nii suur, kui kartsin. Esimene start ka veel,» sõnas papa Ilves.

Kuigi võistlus oli meie sportlaste jaoks soodne, polnud see ülemäära kerge, sest ühisstardile omaselt oli rajal palju trügimist. «Ma olin vahetult enne Hobuseraua vaheajapunkti ja seal Kristjan koperdas päris korralikult, kui keegi jäi jalgu. Eks see positsioonivõitlus oli raske ja ta kaotas seal sekundeid, aga lõpuks läks kõik tõusujoones ja viimasel ringil parandasid mõlemad poisid positsiooni. Tegelikult võib võistlusega rahule jääda,» resümeeris Andrus Ilves.

Nagu öeldud, kaotas Kristjan Ilves suusarajal võidumees Riiberile 9,1 sekundiga, mis hüppemäele ümber arvutatuna teeb veidi alla kahe meetri. Nõnda ladus eelkõige just hea hüppajana tuntud elvalane hea aluse potentsiaalselt poodiumikohaks, mistõttu on nüüd põhiline, et hüppevõistlus ikkagi toimuks.

Andrus Ilves usub, et nii ka läheb. «Käisin hommikul käisin mäel ja tundub, et olud on paremad [kui eile, mil treeninghüpped ja PCR-võistlus ära jäi]. Põhimõtteliselt algab [hüppemäel] võistlus nullist. Need vahed on seal paar meetrit või küsimus, kellel on stiili- või tuulepunkt natukene parem. Kõik esikümne mehed alustavad praktiliselt samal tasemel,» lausus ta.