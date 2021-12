VIDEO ⟩ Selevko tegi Eesti iluuisutamise ajalugu

Kusjuures lühikava skoor 80,54 oli 0,33 punkti võrra tema isiklikust tippmargist kehvem. Vabakavas parandas Selevko aga oma rekordit üle kuue silma, teenides 157,88 punkti. Kokku andiski see rekordsumma 238,4. Tasuks viies koht.

Eesti meestel on veebruaris peetavale Pekingi olümpiale üks pääse, mille Selevko kindlustas kevadise MMiga. Kuna tegemist on riikliku kohaga, polnud osaleja veel kindlalt paigas. Zagberi võistluse järel peaks olema selge, et Hiina sõidab Aleksandr Selevko.