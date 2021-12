Kristjan Ilves: tore on pikki hüppeid näha, aga see on natukene ebavõrdne

Ilvese hüppe pikkuseks mõõdeti 97 meetrit. Täpselt sama palju lendas ta ka tänasel treeningul. «Teadsin, et olen paremaks võimeline kui eile. Hea oli emotsioon välja lasta. Ma ei ole 100 protsenti, aga tegin enda hüppe ära. See polnud super hüpe, aga tegin hea soorituse,» ütles Ilves.

Täna alustati hüppamist kümnendalt poomilt, Ilves tegi enda soorituse kaheksandalt poomilt. Viimase hüppaja, Riiberi jaoks lasti poom juba kuuendale astmele. «Algul lasti hüpata kaugele, kuid praegu hüpatakse juba kolm poomi alt poolt kui alustati. Tore on kaugeid hüppeid näha, aga see on natukene ebavõrdne. Publikule on jälle huvitav,» ütles Ilves.