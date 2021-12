Ilves tunneb, et poodium pole enam kaugel, kuid selleks peab ta muutuma nahaalsemaks

Samas tunnistas Ilves, et laupäevane võistlus jäi talle veidi kripeldama. Ühisstardiga formaadis peetud jõuproovil õnnestus tal suusasõidus saavutada 16. koht ning kaotust liider Jarl Magnus Riiberile kogunes vaid 9,1 sekundit. Hüppemäele ümber teisendades tähendas see vaid 1,5 meetrit. Teisisõnu, Ilves oli kindlalt poodiumikonkurentsis. Paraku mõõdeti tema hüppel pikkuseks vaid 89,5 meetrit ning leppida tuli 17. kohaga.

«Kui tagasi vaadata, siis tahad ikka ahnem olla. Kui aus olla, pakuti eile kandiku peal head kohta. Vähemalt tegin nädalavahetusele korraliku lõpu. Näitasin, milleks suuteline olen. Kindlasti ei saa öelda, et tegin super hüppe ja sõidu. Hüpetes jäi puudu enesekindlusest, suusasõidus jalgade värskusest,» rääkis Ilves.

Hüppemäel mõõdeti pühapäeval tema õhulennu pikkuseks 97 meetrit, mis andis suusasõiduks kolmanda lähtepositsiooni. Liider Riiberist startis ta rajale 58 ning Mario Seidlist 14 sekundit hiljem. Ilvese järel olid vahed aga väikesed ning eeldada võis, et ülejäänud poodiumikohad – Riiberi võidu peale võis ju mürki võtta – selguvad pundifinišis.

Kristjan Ilves pärast 97-meetrist õhulendu. FOTO: Tairo Lutter

Nii ka läks ning norralane teenis Otepäält juba teise ja karjääri 41. etapivõidu. Üheksamehelises grupifinišis võitles endale teise koha välja Fabian Riessle (+33,5), kolmas oli Julian Schmid (+33,7). Ilves ületas finišijoone kaheksandana (+34,8). Laupäeval ebasobiva võistluskombinesooni pärast diskvalifitseeritud Andreas Ilves suusatas end 47. stardikohalt 44. positsioonile (+5.00,2).

Ilves tunneb, et karjääri teine poodiumikoht on talle lähedal, kuid selleks peab ta suusasõidus muutuma nahaalsemaks. «Kui asi jääks lõpusirgele, võiks seal nii mõndagi juhtuda. Kuid pigem on mul puudu viimase ringi nahaalsusest. Täna jäin viimasel ringil liiga pundi lõppu. Oleks pidanud tõusul olema veidike ees pool. Kuid täna jäi see natukene ka jaksu taha,» tunnistas Ilves.

Kokkuvõttes tõdes Ilves, et sai kinnitust, et kuulub suusahüpetes kahevõistlejate tippu ning on suusarajal teinud märgatava edasimineku. «Ma pole päris selline mees, kes igast asendist poodiumile tuleb, aga nagu näha piisab siin nii vähesest, et olla poodiumil. Seda muidugi siis, kui suudad ette otsa hüpata.»

Järgmisel nädalvahetusel võistleb Ilves juba Ramsaus, mida ta peab oma kirstunaelaks. «Väike mägi ja kõige raskem suusarada MK-sarjas,» selgitas ta ning tõdes, et ka väsimus hakkab tal jalgadesse jõudma. «Neli nädalvahetust järjest võistlusi – Norra meistrivõistlustest ja siis kolm MK-etappi – hakkab natukene jalgadele. Kindlasti ootan järgmisel nädalavahetuse võistlust, aga samuti ka jõulupausi, et natukene trenni teha.»

10 km murdmaasõidu järel tuli Ilvest finišialasse tervitama ka president Alar Karis. Mida president meie kahevõistlejale ütles? «Kiitis mind ja võistlust. Tal oli väga hea meel seda võistlust jälgida, kui oma mees ees pool on. Ütlesin vastu, et super, et meil selline koht ja võistlus olemas on. Ka välismaalased nautisid siinset atmosfääri.»