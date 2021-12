Aigro jäi taas MK-punktidelt välja

Aigro pääses põhivõistlusele 127-meetrise hüppega, mis andis talle kvalifikatsioonis 28. koha. Põhivõistlusel ta nii head hoogu enam näidata ei suutnud. 115-meetrise hüppe eest teenis ta 89,1 punkti ja see andis talle 37. koha. Punktikohast jäi puudu 2,1 punkti.

«Kvalifikatsioonihüppega võib rahule jääda ja väike edasiminek võrreldes eilsega oli. Võistlustel olud muutusid ja mitte kõige parema vormiga tihedas konkurentsis on raske midagi suurt tahta. Kahjuks jäi taas 2 punkti 30. kohast puudu,» rääkis Aigro.

«Sellega on, nagu on, kuid nüüd üle väga pika aja on ees ootamas vabatreeningud tehnika parandamiseks ning seejärel lähen edasi Engelbergi,» lisas ta.