Verstappeni tiimikaaslane Hamiltoni kinnihoidmisest: see muutis sõidu käiku

«Teadsin, et see saab olema määrava tähtsusega, kuna Hamilton kontrollis sel hetkel sõitu. Tal oli piisav edu nii virtuaalse kui ka tavalise turvaauto jaoks, mis lihtsustanuks tema jaoks võistlust. Seega oli oluline mul võidelda, kuid kuna olin vanadel rehvidel, siis mul ei õnnestunud just liiga palju teha, et teda tagasi hoida,» jätkas Perez, kelle pingutuse tulemusena õnnestus Verstappenil siiski ühe ringiga koguni viis sekundit britilt tagasi võita.