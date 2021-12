Mercedesega liituv vormelitalent: Verstappen on küll suurepärane sõitja, ent see tulemus pole vastuvõetav

Russelli sõnul pole selline asi siiski vastuvõetav. Ta näitas näpuga ka FIA ja kohtunike peale, kes tegid võistluse lõpus ootamatuid otsuseid. «Max on suurepärane sõitja, kes tegi imelise hooaja. Mul on tema suhtes ainult suur respekt, aga selline tulemus pole vastuvõetav. Ma ei suuda uskuda, mida mu silmad praegu nägid,» lausus Russell pärast võidusõitu.

Nimelt tekitas paljudes sõitjates küsimust hetk, mil kohtunikud palusid osal autodel turvaautost mööduda, et liidriga samale ringile jõuda. Esialgu keelati see kõikidel ära, ent pärast Red Bulli ja Vestappeni manitsust otsustati ikkagi viiele autole teed teha. See kaotas ära kogu Hamiltoni edu ning Verstappen möödus lihtsa vaevaga Mercedese esisõitjast.