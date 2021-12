Max Verstappen avalikustas sõnumi, mille marus Mercedese pealik Toto Wolff talle saatis

Verstappen siiski avalikustas, et nii Lewis Hamilton kui ka vihane Toto Wolff õnnitlesid teda pärast MM-tiitli võitmist. Olgugi, et tegemist oli skandaalse lõpuga, siis sõitjal polnud sellega midagi pistmist.

«Toto saatis mulle sõnumi. Ta õnnitles mind suurepärase hooaja eest ja tõdes, et väärisin seda võitu. See oli temast väga ilus,» lausus Verstappen, kes lisas, et Hamilton on tõeline spordimees.