Ogier: uued autod on samm tagasi võrreldes eelmistega

Ogier on viimastel nädalatel valmistunud järgmise hooaja avaralliks Monte Carlos ja testis hiljuti esmakordselt ka Toyota Rally1-masinat. Hooaja algfaasis usub ta, et võtmesõnaks saab vastupidavus.

«Ma arvan, et hooaja esimestel nädalatel mängib vastupidavus suuremat rolli, sest tegu on väga uute autodega ja näeme, kuidas igapäevaselt tehakse suuri edusamme,» rääkis Ogier Motorsportile antud intervjuus.

«On võimalik, et see mängib suuremat rolli, kui eelmisel hooajal, aga olen kindel, et tiimid töötavad kõvasti ja teevad selle auto jõudluse ja vastupidavuse osas edusamme,» jätkas kaheksakordne maailmameister.

«Peame olema ausad, Monte Carlos on kõigi kohal suured küsimärgid ja ilmselt rohkem ebakindlust, kui kunagi varem,» rääkis Ogier, kelle sõnul on uued autod samm tagasi võrreldes eelmise generatsiooniga.

«Teeme jõudluses sammu tagasi, autod on aeglasemad ja raskemad ning tehnilised regulatsioonid piiravad meid paljudel viisidel. Aga minu jaoks on kõige tähtsam, et kõik võistleksid sama materialiga. See teeb võistluse huvitavaks,» tunnistas 37-aastane prantslane.