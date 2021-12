VIDEO ⟩ Ajalugu: Curry purustas korvpallimekas NBA kaugvisete rekordi

«Olen sellest numbrist ja rekordist mõelnud väga kaua. See on isegi minu tossudel kirjas. Nüüdseks on ajalugu tehtud ja see tunne on väga eriline. Olen jälginud varasemalt rekordit hoidnud Reggie Millerit ja Ray Allenit juba väiksest peale. Nemad koos minu isaga on põhjus, miks üldse viskamist armastan. Olen õnnistatud,» lausus Curry pärast kohtumist ning lisas, et nüüd võib teda kutsuda ajaloo parimaks viskajaks.