VIDEO ⟩ Vigastusest paranenud Kanepi läbimurde teinud Kontaveitist: oli ainult aja küsimus, millal see juhtub

«Tegelikult oli mul paar viimast kuud kand valus, aga kannatas veel mängida. Lõpuks otsustasin mängupausi teha ja lööklaineravi kannale teha. Praegu vaatan rahulikult, mis seis on,» lausus Kanepi, kes on vaikselt taas tenniseväljakutele naasmas ja hetkel treenimas kodumaal koos Vladimir Ivanoviga.

«Aasta algas hästi, aga sellele järgnes mitte nii hea periood. Mõned nädalad aasta teises pooles olid korralikud. On paremaid aastaid olnud, aga oli, mis oli, varsti hakkab juba uus,» jätkas Kanepi.

Endine Eesti esireket arutles ka Anett Kontaveiti edu üle. Tema sõnul oli ilmselt aja küsimus, mil praegune maailma seitsmes reket, suuremaid turniire hakkab võitma. «Ta on minu arvates kogu aeg hästi mänginud. See oli ilmselt ainult aja küsimus, millal ta läbimurde teeb,» tõdes Kanepi.