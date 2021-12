Hamilton käskis Mercedesel kaebusest loobuda, sest ei taha MM-tiitli saatust otsustada kohtus

Kaebuse esitamise tähtajaks on määratud neljapäeva õhtu ning Daily Maili andmetel on just Hamilton olnud põhiline eestkõneleja, et Mercedes tulemuse üle rohkem ei protesteeriks. Eile rüütliks löödud sir Hamilton arvab, et F1-le üldiselt ei oleks kasulik pikk kohtutee.