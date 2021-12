AMETLIK ⟩ Mercedes ei kaeba kohtunike otsust edasi, Verstappeni MM-tiitel on kindel

Hamilton jäi pühapäeval dramaatilisel moel vormel 1 MM-sarjas teiseks, esimese MM-tiitli võitis Max Verstappen Red Bullil. Juba võistluspaigas Abu Dhabis tulemuse üle protesteerinud Mercedese kaebused lükati tagasi, Saksamaa meeskonnal ei jäänud üle muud kui minna edasi kõrgema õigusmõistja juurde. Mootorispordis on selleks eelpool mainitud WMSC.

Mercedes teatas neljapäeval, et otsustas edasisest kaebusest loobuda. «Oleme olnud FIA ja F1ga pidevad dialoogis, et tulevikus oleks neis küsimustes selgus. Kõik sõitjad peavad teadma reegleid, mille alusel nad võistlevad ja kuidas neid tõlgendatakse,» seisis tiimi avalduses.

Kaebuse esitamise tähtajaks oli määratud neljapäeva õhtu ning Daily Maili andmetel oli just Hamilton olnud põhiline eestkõneleja, et Mercedes tulemuse üle rohkem ei protesteeriks. Eile rüütliks löödud sir Hamilton arvab, et F1-le üldiselt ei oleks kasulik pikk kohtutee.