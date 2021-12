Eesti jalgpallinaiskond jäi ootamatult peatreenerita

EJLi presidendi Aivar Pohlaku sõnul on Matikaineni pühendunud ja süsteemne töö andnud Eesti naiste jalgpallile palju juurde. «Jarmo tegeles naiste jalgpalli juhtimisega keerulisel perioodil, mil toimus teatav põlvkondade vahetumine ja seda nii mängijate kui ka treenerite tasandil. Tänan teda nelja aasta jooksul antud panuse eest Eesti naiste jalgpalli arendamisse,» lausus Pohlak.

Eesti koondis on 2023. aasta MM-valiksarjas alagrupis viimasel kohal. Kaotatud on kõik viis mängitud kohtumist, pole löödud ühtegi väravat ning endale on lubatud lüüa 26 väravat.