EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul tõi maailma edetabelis seitsmendale kohale jõudnud Kontaveidi hooaja lõpp Eesti rahvani kõige magusamad emotsioonid. «See, kuhu Anett jõudis, on Eesti tennise jaoks suur saavutus ning see, mida Anett tegi aasta lõpus, on ime. Õnnitlen veelkord Anetti ning tema treenerit Dmitrit, kes näitasid meile, mida on võimalik suure tahtejõuga korda saata,» ütles Sõõrumaa.