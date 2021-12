FIA muutis Tänakut häirinud reeglit

Reeglite rikkumiste tõttu teeniti veel ka tingimisi karistus ning saarlase sõnul oli tegemist veidi karmi otsusega, sest eelpool mainitud ohutusreeglite rikkujad sai mõnesajaeurose rahatrahvi. «Tundub, et inimelu hind on 400 eurot. Lahtisele kiivririhmale võivad [õnnetuse korral] järgneda ikkagi fataalsed tagajärjed. Eriti kui võrrelda seda nüüd meie tehtuga,» ütles Tänak sarkastiliselt ligi aasta tagasi.

Ka ralliportaal DirtFish arvab, et sõitjad on pigem nõus väikese rahatrahviga, kui et kaotaksid katsel rehvi vahetades 10-20 sekundit enam, et pingutada üle ka kiivririhmad.