Verstappen kaitses Hamiltoni, ehkki ei tunne talle kaasa

Selge on see, et seitsmekordne F1-meister Lewis Hamilton on pettunud, sest oli tal ju juba üks käsi kaheksanda tiitli peal, enne kui Max Verstappen trofee endale haaras. Kas tänavuse tiitliheitluse ülidramaatiline lõpp tähendab, et inglane lõpetab karjääri? Hollandlane ei arva, et sel oleks põhjust.