Eesti arvutimänguri võimalik üleminek lõi e-spordimaailma kihama

Ropzi võimalikust klubivahetusest on räägitud juba pikalt, kuid aasta lõpus on need jutud kogunud hoogu. Kuuldavasti on ta pidanud läbirääkimisi nii FaZe’i kui ka G2-ga. HLTV kirjutab, et eestlane eelistab FaZe’i ning tema üleminek on vaid vormistamise küsimus.