M-Sport registreeris Montesse neli autot, kuid neist kahel pole juhti

Kahe M-Spordi valmistatud Ford Puma Rally1-auto taga on rasvaselt kirjas, et nendega sõidavad Craig Breen ja Gus Greensmith. Ent kahel juhul on sõitja lahter jäetud tühjaks.

Eelduste kohaselt peaksid nende autodega sõitma Sebastien Loeb ja Adrien Fourmaux. Hispaania ralliportaali Revistascratch andmetel käivad M-Spordil Loebiga jätkuvalt läbirääkimised ning osaliselt on see ka põhjus, miks pole ametlikku lepingut sõlmitud Fourmaux’ga. Nimel on nii Loeb kui ka Fourmaux mõlemad Red Bulli reklaamnäod. Portaali andmetel ei seetõttu asju enne lukku lüüa, kui Loebi saatusega on selgus majas.